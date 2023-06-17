تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 436 شاحنة، و150 سيارة.

وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 215 شاحنة، و140 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع، 221 شاحنة، و10 سيارات.

ويستعدّ ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال العبّارة “القاهرة”، ومغادرة السفينتين “بوسيدون إكسبريس”، و”الحرية1″، فيما استقبل الميناء، بالأمس، العبّارتين “القاهرة”، و”أمل”، بينما غادرت العبّارة “القاهرة”.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1100 طن بضائع، و150 شاحنة، حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين “سينا”، و”أيلة”، ووصول وسفر 3500 راكب بموانيها.