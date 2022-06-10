تداول 6876 طن بضائع و400 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 6876 طن بضائع عامة متنوعة و 400 شاحنة و95 سيارة ملاكي، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 9 سفن، وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 4014 طن بضائع عامة ومتنوعة، 164 شاحنة، 70 سيارة، كما بلغ إجمالي حركة الواردات تداول 2862 طن بضائع عامة ومتنوعة، 236 شاحنة، 25 ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس باجمالي 84 شاحنة بحمولة 1502 طن بضائع عامة ومتنوعة 22 ملاكي ، 12 شاحنة فارغةوالسفينة الحرية باجمالي 34 شاحنة بحمولة 886 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 10 شاحنة فارغة.

كما تم مغادرة السفينة عمان باجمالي 30 شاحنة بحمولة 634 طن بضائع عامة ومتنوعة و 10 ملاكي .و السفينة امل باجمالي 85 شاحنة بحمولة 2428 طن بضائع عامة ومتنوعة و 7 ملاكي.

واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء والعبارة بريدج باجمالي 23 شاحنة بحمولة 458 طن بضائع عامة و 16 طن بضائع عامة ترانزيت الي ليبيا و 73 شاحنة فارغة ، 3 ملاكي.

وتم مغادرة العبارة سيناء والعبارة بريدج باجمالي 49 شاحنة بحمولة 952 طن بضائع عامة ، 3 ملاكي.

كما غادر ميناء السويس السفينة بنياس ٢ متجهة الي جدة بعدد 50 سيارة ملاكي وصول وسفر 1490 راكب بموانيها