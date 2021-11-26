نقل وملاحة

تداول 680 طن بضائع عامة و63 ألف طن قمح بموانئ البحر الأحمر

تراكي 12 سفينة على أرصفتها
نادية سلام 6:50 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21 6:50 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت مواني البحر الإحمر تداول 680طن، بضائع عامة ومتنوعة و 320 شاحنة و67 سيارة و63 ألف طن قمح.

وشملت حركة الصادرات 405 طن بضائع عامة و 220 شاحنة و 53 سيارة ملاكي، بينما شملت حركة الواردات 285 طن بضائع عامة و 100 شاحنة و14 سيارة و 63 ألف طن قمح قادم من روسيا، وتراكي 12 سفينة على أرصفة الموانئ.

اقرأ أيضا  «قناة السويس» تطبق تعريفة إيجار جديدة للوحدات العائمة

كما استقبل ميناء سفاجا السفينة “إدفو” بحمولة 63000طن قمح قادم من روسيا والسفينة “أم” بحمولة 71شاحنة و 12 سيارة ملاكي  وتم مغادرة السفينة “الحرية”  بحمولة 79 شاحنة و سيارتين ملاكي والسفينة”بوسيدن اكسبريس “بحمولة 111 شاحنة و12 سيارة ملاكي والسفينة الرياض بحمولة 6شاحنة و 34 سيارة ملاكي.

واستقبل ميناء نويبع السفينة “عمان” حيث تم استقبال 29 شاحنة بحمولة 285 طن و  سيارتين  ملاكي وتصدير 24 شاحنة بحمولة 405 طن و 5 سيارة ملاكي.

اقرأ أيضا  رئيس «سبيشيال جروب»: 1.4 مليار جنيه التكلفة المتوقعة لمينائي «دمياط» و«السادات»
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

ملف الكاتب نادية سلام

اقرأ أيضاً

الأرصاد تنظم دورة تفسير واستخدام مخرجات النماذج العددية في عمليات التنبؤ بالطقس

دعاء محمود 5:20 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21

تصدير 4400 طن ملح إلى لبنان عبر ميناء العريش

أماني العزازي 4:29 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21

دور اللوجستيات في التجارة الأفريقية في ندوة لـ”أراب أفريكان» 30 نوفمبر

أماني العزازي 3:53 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21

عبور 964 ألف مركبة أنفاق «يوليو» ببورسعيد منذ افتتاحها في 2019 حتى اليوم

نادية سلام 2:34 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 26-11-2021

مدحت إسماعيل 12:10 ص, الجمعة, 26 نوفمبر 21

الاتحاد الأوروبي يتجه لإقرار حد زمني لصلاحية تطعيمات «كورونا» للسفر

أيمن عزام 7:59 م, الخميس, 25 نوفمبر 21