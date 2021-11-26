تداول 680 طن بضائع عامة و63 ألف طن قمح بموانئ البحر الأحمر

شهدت مواني البحر الإحمر تداول 680طن، بضائع عامة ومتنوعة و 320 شاحنة و67 سيارة و63 ألف طن قمح.

وشملت حركة الصادرات 405 طن بضائع عامة و 220 شاحنة و 53 سيارة ملاكي، بينما شملت حركة الواردات 285 طن بضائع عامة و 100 شاحنة و14 سيارة و 63 ألف طن قمح قادم من روسيا، وتراكي 12 سفينة على أرصفة الموانئ.

كما استقبل ميناء سفاجا السفينة “إدفو” بحمولة 63000طن قمح قادم من روسيا والسفينة “أم” بحمولة 71شاحنة و 12 سيارة ملاكي وتم مغادرة السفينة “الحرية” بحمولة 79 شاحنة و سيارتين ملاكي والسفينة”بوسيدن اكسبريس “بحمولة 111 شاحنة و12 سيارة ملاكي والسفينة الرياض بحمولة 6شاحنة و 34 سيارة ملاكي.

واستقبل ميناء نويبع السفينة “عمان” حيث تم استقبال 29 شاحنة بحمولة 285 طن و سيارتين ملاكي وتصدير 24 شاحنة بحمولة 405 طن و 5 سيارة ملاكي.