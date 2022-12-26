تداول 68 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 6 سفن وتم تداول 68000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 847 شاحنة و 83 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 483 شاحنة و 59 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 65000 طن بضائع ، 364 شاحنة و 24 سيارة .



و يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية ودليلة بينما تغادر السفينة ابو الابيض وعلى متنها 55 ألف طن فوسفات متجهة للهند، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت ثلاث سفن وهى الحرية ،دليلة وبوسيدون اكسبريس

كما تم تداول 1400 طن بضائع عامة ومتنوعة و219 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين آيلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا وبريدج وآيلة وصول وسفر 1200 راكب بموانيها .