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تداول 6721 طن بضائع عامة متنوعة بموانئ البحر الأحمر

اجمالي حركة الواردات تداول 2928 طن بضائع عامة ومتنوعة

تداول 6721 طن بضائع عامة متنوعة بموانئ البحر الأحمر
نادية سلام

نادية سلام

6:19 م, الخميس, 28 يوليو 22

شهدت موانئ البحر الأحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 6721 طن بضائع عامة متنوعة و 297 شاحنة و 35 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 7 سفن. 

وقدرت  إجمالي حركة الصادرات تداول 3793 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 159  شاحنة ، 20 سيارة .كما بلغ اجمالي حركة الواردات تداول 2928 طن بضائع عامة ومتنوعة، 138 شاحنة ، 15 ملاكي.

أستقبل ميناء سفاجا السفينة امل   باجمالي 90 شاحنة بحمولة 2265 طن بضائع عامة ومتنوعة و 6 ملاكي والعبارة عمان   باجمالي 6 شاحنة بحمولة 112 طن بضائع عامة ومتنوعة و 5 ملاكي كما تم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس  باجمالي 99 شاحنة بحمولة 2196 طن بضائع عامة ومتنوعة و 16 ملاكي و السفينة الحرية 2  باجمالي 27 شاحنة بحمولة 743 طن بضائع عامة ومتنوعة و 4 ملاكي.

 واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء باجمالي 22 شاحنة بحمولة 270 طن بضائع عامة و 281 طن بضائع عامة ترانزيت الي ليبيا و 4 ملاكي و 20 شاحنة فارغة، وتم مغادرة العبارة سيناء والعبارة ايلة بإجمالي 33 شاحنة بحمولة 854 طن بضائع عامة ،ووصول وسفر 1291 راكب بموانيها.

نادية سلام

نادية سلام

6:19 م, الخميس, 28 يوليو 22