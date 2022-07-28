تداول 6721 طن بضائع عامة متنوعة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 6721 طن بضائع عامة متنوعة و 297 شاحنة و 35 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 7 سفن.

وقدرت إجمالي حركة الصادرات تداول 3793 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 159 شاحنة ، 20 سيارة .كما بلغ اجمالي حركة الواردات تداول 2928 طن بضائع عامة ومتنوعة، 138 شاحنة ، 15 ملاكي.

أستقبل ميناء سفاجا السفينة امل باجمالي 90 شاحنة بحمولة 2265 طن بضائع عامة ومتنوعة و 6 ملاكي والعبارة عمان باجمالي 6 شاحنة بحمولة 112 طن بضائع عامة ومتنوعة و 5 ملاكي كما تم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس باجمالي 99 شاحنة بحمولة 2196 طن بضائع عامة ومتنوعة و 16 ملاكي و السفينة الحرية 2 باجمالي 27 شاحنة بحمولة 743 طن بضائع عامة ومتنوعة و 4 ملاكي.

واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء باجمالي 22 شاحنة بحمولة 270 طن بضائع عامة و 281 طن بضائع عامة ترانزيت الي ليبيا و 4 ملاكي و 20 شاحنة فارغة، وتم مغادرة العبارة سيناء والعبارة ايلة بإجمالي 33 شاحنة بحمولة 854 طن بضائع عامة ،ووصول وسفر 1291 راكب بموانيها.