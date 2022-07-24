تداول 6546 طن بضائع و335 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر خلال الـ 24 ساعة الماضية تداول 6546 طن بضائع عامة متنوعة و 335 شاحنة و 51 سيارة ملاكي، وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 5 سفن .

وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 938 طن بضائع عامة ومتنوعة، 29 شاحنة، 6 سيارات .كما بلغ إجمالي حركة الواردات تداول 5608 أطنان بضائع عامة ومتنوعة، 306 شاحنات ، 45 سيارة ملاكي

واستقبل ميناء سفاجا السفينة الحرية 2 بإجمالي 70 شاحنة بحمولة 1197 طن بضائع عامة ومتنوعة و 4 ملاكي والسفينة بوسيدن إكسبريس بإجمالي 105 شاحنات بحمولة 1516 طن بضائع عامة ومتنوعة و 15 ملاكي والسفينة أمل بإجمالي 98 شاحنة بحمولة 2237 طن بضائع عامة ومتنوعة و 15 ملاكي.

واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء بإجمالي 28 شاحنة بحمولة 276 طن بضائع عامة و 382 طن بضائع عامة ترانزيت إلى ليبيا و 11 ملاكي و 5 شاحنات فارغة، وتم مغادرة العبارة سيناء بإجمالي 29 شاحنة بحمولة 938 طن بضائع عامة و 6 ملاكي، ووصول وسفر 739 راكبا بموانيها.