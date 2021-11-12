تداول 651 طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر اليوم

شهدت موانئ البحر الأحمر تراكي 9 سفن على أرصفتها، حيث تداولت 651 بضائع عامة ومتنوعة و246 شاحنة شملت حركة الصادرات 539 طن بضائع عامة و103 شاحنات. وأكد البيان الصحفي، الصادر من هيئة موانئ البحر الأحمر، أن حركة الواردات شملت 112 طن بضائع عامة و143 شاحنة.

كما استقبل ميناء سفاجا السفينة “دليلة” بحمولة 78 شاحنة، بينما تم مغادرة ميناء سفاجا السفينة “أمل” محملة بـ76 شاحنة و11 ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة عمان والسفينة سيناء والسفينة أيلة (وصول/ سفر)، حيث تم استقبال 65 شاحنة بحمولة 112 طنًّا، وتصدير 27 شاحنة بحمولة 539 طنًّا و6 سيارات ملاكي.

كما استقبل ميناء السويس السفينة “بنياس” 3 بحمولة 367 سيارة ملاكي و13 مُعدّة.