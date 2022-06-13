تداول 6406 أطنان بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

شهدت مواني البحر الاحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 6406 أطنان بضائع عامة متنوعة و292 شاحنة و17 سيارة ملاكي وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 8 سفن وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 6059 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 237 شاحنة ، 12 سيارة .كما بلغ إجمالي حركة الواردات تداول 347 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 55 شاحنة ، 5 سيارات ملاكي.



حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة AMIRA MIRO قادمة من قبرص فارغة لشحن فوسفات ، وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بإجمالي 107 شاحنات بحمولة 2716 طن بضائع عامة ومتنوعة 1 ملاكي والسفينة عمان بإجمالي 5 شاحنات بحمولة 61 طن بضائع عامة ومتنوعة و7 ملاكي والسفينة أمل بإجمالي 82 شاحنة بحمولة 2074 طن بضائع عامة ومتنوعة و4 سيارات ملاكي.



واستقبل ميناء نويبع العبارة آيلة والعبارة بريدج بإجمالي 16 شاحنة بحمولة 347 طن بضائع عامة و39 شاحنة فارغة ، 5 سيارات ملاكي.



وتم مغادرة العبارة آيلة والعبارة بريدج بغجمالي 43 شاحنة بحمولة 1208 أطنان بضائع عامة . وصول وسفر 1463 راكبا.

