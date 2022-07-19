تداول 6242 طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 6242 طن بضائع عامة متنوعة و 328 شاحنة و 64 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 9 سفن.

وبلغ إجمالي حركة الصادرات 2471 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 97 شاحنة ، 30 سيارة .. كما بلغ اجمالي حركة الواردات تداول 3771 طن بضائع عامة ومتنوعة، 231 شاحنة ، 34 ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا العبارة عمان بإجمالي 22 شاحنة بحمولة 288 طن بضائع عامة ومتنوعة و 4 ملاكي والسفينة أمل بإجمالي 99 شاحنة بحمولة 1988 طن بضائع عامة ومتنوعة و 26 ملاكي والسفينة الحرية 2 بإجمالي 57 شاحنة بحمولة 1406 أطنان بضائع عامة ومتنوعة كما تم مغادرة السفينة أمل بإجمالي 85 شاحنة بحمولة 2245 طن بضائع عامة ومتنوعة والعبارة القاهرة بعدد 28 ملاكي.

واستقبل ميناء نويبع العبارة ايلة والعبارة سيناء بإجمالي 6 شاحنات بحمولة 89 طن بضائع عامة و 4 ملاكي و 47 شاحنة فارغة، وتم مغادرة العبارة سيناء بإجمالي 12 شاحنة بحمولة 226 طن بضائع عامة و 2 ملاكي وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1444 راكبا بموانيها.