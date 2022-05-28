تداول 60187 طن بضائع عامة ومتنوعة و522 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

شهدت مواني البحر الأحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 60187 طن بضائع عامة متنوعة، و552 شاحنة، و55 سيارة ملاكي، وسجلت الحركة الملاحية وصول وسفر 8 سفن، ليصل إجمالي السفن المتراكية على الأرصفة21 سفينة.

وبلغت حركة الصادرات تداول 55103 أطنان بضائع عامة ومتنوعة، و228 شاحنة، و30 سيارة، بينما بلغ إجمالي حركة الواردات تداول 5084 طن بضائع عامة ومتنوعة، و224 شاحنة، و25 ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة “بوسيدن إكسبريس” بإجمالي 94 شاحنة بحمولة 1721 طن بضائع عامة ومتنوعة، و23 ملاكي، و27 شاحنة فارغة،

والسفينة الحرية بإجمالي 47 شاحنة بحمولة 1028 طن بضائع عامة ومتنوعة، و11 شاحنة فارغة.

كما تمّت مغادرة السفينة INCE KARADENIZ بحمولة 49000 طن فوسفات متجهة إلى إندونيسيا، والسفينة بوسيدن إكسبريس بعدد 83 شاحنة بحمولة 2411 طن بضائع عامة ومتنوعة، و2 شاحنة فارغة.

والسفينة “أمل” بإجمالي 110 شاحنات بحمولة 2858 طن بضائع عامة ومتنوعة، و30 سيارة ملاكي.

واستقبل ميناء نويبع العبّارة “سيناء” بإجمالي 5 شاحنات بحمولة 35 طن بضائع عامة، و40 شاحنة فارغة، و2 ملاكي.

وغادرت العبّارة سيناء محمَّلة بإجمالي 33 شاحنة بحمولة 834 طن بضائع عامة.

كما استقبل ميناء السويس السفينة “ندا” قادمة من بورسودان بحمولة 2300 طن قطن، بجانب ووصول وسفر 1084راكبًا بموانيها.