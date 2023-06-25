تداول 6 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة

أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 500 شاحنة و702 سيارة ، وصول وسفر 4036 راكبا.

وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع ، 403 شاحنات و696 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 2500 طن بضائع ، 97 شاحنة و6 سيارات.



واستقبل ميناء سفاجا السفينة Abu yassser وعلى متنها 2500 رأس عجول حية بوزن 765 طن قادمة من جيبوتي استعدادا لعيد الأضحى المبارك لصالح هيئة السلع التموينية.

وصول 2500 رأس عجول حية بوزن 765 طنا لميناء سفاجا

وقامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بدخولها الميناء ويتم حجرها بحجر بيطري سفاجا لإنهاء الفحوصات والتطعيمات قبل طرحها وتوزيعها بالأسواق.



كما استقبل الميناء ثلاث سفن وهى أمل ،الحرية2 وبوسيدون اكسبريس، بينما تغادر العبارة القاهرة فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة القاهرة ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 3000 طن بضائع و241 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا ، بريدج وآيلة.

