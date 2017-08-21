تداول 590 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

نادية صابر: شهدت موانيء البحر الأحمر خلال شهر يونيو الماضى تداول 590 ألف طن بضائع عامة بنسبة زيادة 74 % عن الفترة المثيلة للعام الماضى، بكمية وارد 259 ألف طن بنسبة زيادة 48 % و صادر 331 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 101 % عن الفترة المثيلة للعام الماضى، و زيادة الصادر عن الوارد بنسبة 28 % خل

نادية صابر:

شهدت موانيء البحر الأحمر خلال شهر يونيو الماضى تداول 590 ألف طن بضائع عامة بنسبة زيادة 74 % عن الفترة المثيلة للعام الماضى، بكمية وارد 259 ألف طن بنسبة زيادة 48 % و صادر 331 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 101 % عن الفترة المثيلة للعام الماضى، و زيادة الصادر عن الوارد بنسبة 28 % خلال الفترة نفسها .

و شهد ميناء السويس تداول 46 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 53 % عن الفترة المثيلة للعام الماضى، و ذلك من خلال استقبال 5 آلاف طن بضائع و مغادرة 14 ألف طن بضائع بزيادة الصادرات 89 % عن الفترة المثيلة للعام الماضى، و زيادة الصادر عن الوارد بنسبة 677 % خلال الفترة نفسها .



بينما شهد ميناء سفاجا تداول 260 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 127 % عن الفترة المثيلة للعام الماضى، من خلال استقبال 146 ألف طن و مغادرة 114 ألف طن بضائع .

على جانب آخر، شهد ميناء نويبع تداول 26 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 20 % عن الفترة المثيلة للعام الماضى، من خلال استقبال 9 آلاف طن و مغادرة 17 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 88 % فى الصادر عن الوارد خلال نفس الفترة، فيما استقبل ميناء الزيتيات 99 ألف طن بوتاجاز و غادر ميناء القصير 159 ألف طن فوسفات بنسبة زيادة 287 % عن الفترة المثيلة للعام الماضى .