تداول 5870 طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر اليوم

شهدت موانئ البحر الأحمر حركة تداول البضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغت 5870 طنًّا، ووصول ومغادرة 8 سفن. وسجلت الهيئة بموانيها وصول 5 سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة ثلاث سفن بضائع عامة ومتنوعة، وترسو على الأرصفة عشر سفن، ومن المنتظر دخول ثلاث سفن جديدة اليوم

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ، حيث شملت حركة الصادرات تداول 1705 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و154 شاحنة وثلاث شاحنات ملاكي.

كما شملت حركة الواردات تداول 4165 طن بضائع عامة ومتنوعة 231شاحنة و27 شاحنة ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة “دليلة” بحمولة 87 شاحنة و26 شاحنة ملاكي، والسفينة الحرية بحمولة 62 شاحنة، وتمّت مغادرة دليلة بحمولة 89 شاحنة وثلاث شاحنات ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة “سيناء” والسفينة “عمان”، وتم استقبال 82 شاحنة بحمولة 107 أطنان بضائع عامة و58 طن بضائع عامة ترانزيت إلى ليبيا، وشاحنة واحدة ملاكي وتصدير 65 شاحنة بحمولة 1705 أطنان بضائع عامة.

كما استقبل ميناء السويس السفينة RINA قادمة من اليمن بحمولة 4000 طن ردة.