تداول 586 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر خلال أكتوبر

نادية صابرقال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، أن موانئ الهيئة شهدت خلال شهر أكتوبر الماضى تداول 586 ألف طن بضائع عامة بكمية وارد 294 ألف طن و صادر 292 ألف طن بضائع. كما شهد ميناء السويس تداول 9 آلاف طن بضائع و ذلك من خلال استقبال 5 آلاف طن بضائع، وم

نادية صابر

قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، أن موانئ الهيئة شهدت خلال شهر أكتوبر الماضى تداول 586 ألف طن بضائع عامة بكمية وارد 294 ألف طن و صادر 292 ألف طن بضائع.

كما شهد ميناء السويس تداول 9 آلاف طن بضائع و ذلك من خلال استقبال 5 آلاف طن بضائع، ومغادرة 4 آلاف طن بضائع.

بينما شهد ميناء سفاجا تداول 326 ألف طن بضائع من خلال استقبال 160 ألف طن و مغادرة 166 ألف طن بضائع.

على جانب آخر شهد ميناء نويبع تداول 39 ألف طن بضائع من خلال استقبال 10 آلاف طن و مغادرة 29 ألف طن بضائع.

فيما استقبل ميناء الزيتيات 119 ألف طن بوتاجاز و غادر ميناء القصير 93 ألف طن فوسفات .