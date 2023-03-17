تداول 57 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن

وجود نشاط ملحوظ فى حركة تداول البضائع والشاحنات بموانى البحر الأحمر، حيث بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 57 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 1017 شاحنة و90 سيارة، وصول وسفر 3706 ركاب بموانيها.

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 512 شاحنة 82 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 52000 طن بضائع، 505 شاحنات و8 سيارات.

حيث استقبل ميناء سفاجا، اليوم، السفينتين بوسيدون إكسبريس، والحرية2، بينما تغادر السفينة Genava وعلى متنها 40 ألف طن فوسفات متجهة إلى إندونيسيا، والسفينة القاهرة،

بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن هي دليلة، والقاهرة، والحرية، وغادرت أربع سفن هي الحرية2، وبوسيدون إكسبريس، ودليلة، والحرية.

كما تم تداول 4000 طن بضائع عامة ومتنوعة و285 شاحنة بميناء نويبع، حيث استقبل الميناء، اليوم، السفينة سينا، بينما تغادر السفينتان بريدج، وأيلة، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن هى سينا، وبريدج، وأيلة.

