تداول 57 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 57000 طن بضائع عامة ومتنوعة

تداول 57 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر
أماني العزازي

أماني العزازي

1:45 م, الأثنين, 14 أغسطس 23

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن وصول وسفر 1350 راكبا اليوم الإثنين .

وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 57000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 458 شاحنة و 144 سيارة ، وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع ، 210 شاحنة و 74 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 54500 طن بضائع ، 248 شاحنة و 70 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس ومغادرة السفينة AMEMOS وعلي متها 30000 طن فوسفات تصدير إلى الهند والسفينة SUVERI-REIS وعلي متنها 18500 طن سكر تصدير للسودان.

بينما غادر الميناء بالأمس السفينتان بوسيدون اكسبريس وامل ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2000 طن بضائع و 155 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي بريدج ، آيلة و سينا.

أماني العزازي

أماني العزازي

1:45 م, الأثنين, 14 أغسطس 23