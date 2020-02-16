نقل وملاحة

تداول 567 شاحنة و19 سيارة بموانئ البحر الأحمر اليوم

يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 16 شاحنة وسيارة واحدة
نادية سلام 12:16 م, الأحد, 16 فبراير 20 12:16 م, الأحد, 16 فبراير 20

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سجلت الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر تداول 567 شاحنة محملة البضائع و19 سيارة، اليوم الأحد.

ويستقبل ميناء سفاجا اليوم خمس سفن وهم (الحرية، الحرية 2 ، أمانة ، بوسيدون إكسبريس ، عزيز أكسبريس ) و على متنها 409 شاحنات و16 سيارة .

كما يستعد ميناء نويبع ضمن موانئ البحر الأحمر لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 16 شاحنة وسيارة واحدة فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية للسفينتين سينا وبريدج ( وصول وسفر ) وعلى متنهم 142 شاحنة وسيارتين .

وتتضمن موانئ الهيئة موانئ تجارية : السويس (بورتوفيق) – سفاجا – نويبع ، وسياحية : الغردقة – شرم الشيخ – دهب – طابا – مرسى علم، وتعدينية: الحمراوين– القصير– أبو غصون– أبو زنيمة – أبو طرطور – رأس حجرية – سفاجا التعدينى.

إضافة إلى موانئ البترول : حوض البترول – رأس غارب – رأس سدر – مرسى بدران – وادى فيران – رأس شقير – جبل الزيت – شرق جبل الزيت.

موانئ الصيد وهى : ميناء الأتكة – نقطة السخنة – نقطة سروح دهب – مرسى سفاجا – الغردقة – مرسى حلايب – مرسى شلاتين – مرسى أبو رماد.

و الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر هي إحدى هيئات وزارة النقل المصرية ، و تأسست الهيئة طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 1987 لكي تكون الجهة المسؤولة عن إدارة الموانئ المصرية المطلة على البحر الأحمر.

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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