تداول 567 شاحنة و19 سيارة بموانئ البحر الأحمر اليوم

سجلت الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر تداول 567 شاحنة محملة البضائع و19 سيارة، اليوم الأحد.

ويستقبل ميناء سفاجا اليوم خمس سفن وهم (الحرية، الحرية 2 ، أمانة ، بوسيدون إكسبريس ، عزيز أكسبريس ) و على متنها 409 شاحنات و16 سيارة .

كما يستعد ميناء نويبع ضمن موانئ البحر الأحمر لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 16 شاحنة وسيارة واحدة فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية للسفينتين سينا وبريدج ( وصول وسفر ) وعلى متنهم 142 شاحنة وسيارتين .

وتتضمن موانئ الهيئة موانئ تجارية : السويس (بورتوفيق) – سفاجا – نويبع ، وسياحية : الغردقة – شرم الشيخ – دهب – طابا – مرسى علم، وتعدينية: الحمراوين– القصير– أبو غصون– أبو زنيمة – أبو طرطور – رأس حجرية – سفاجا التعدينى.

إضافة إلى موانئ البترول : حوض البترول – رأس غارب – رأس سدر – مرسى بدران – وادى فيران – رأس شقير – جبل الزيت – شرق جبل الزيت.

موانئ الصيد وهى : ميناء الأتكة – نقطة السخنة – نقطة سروح دهب – مرسى سفاجا – الغردقة – مرسى حلايب – مرسى شلاتين – مرسى أبو رماد.

و الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر هي إحدى هيئات وزارة النقل المصرية ، و تأسست الهيئة طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 1987 لكي تكون الجهة المسؤولة عن إدارة الموانئ المصرية المطلة على البحر الأحمر.

