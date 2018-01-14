تداول 551 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

نادية صابر:صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر بأن موانئ الهيئة شهدت خلال شهر ديسمبر الماضى، تداول 551 ألف طن بضائع عامة بكمية وارد 331 ألف طن وصادر 220 ألف طن بضائع.وشهد ميناء السويس تداول 10 آلاف طن بضائع وذلك من خلال استقبال الفان طن بضائع ومغادرة 8 آلاف طن بضائع بينما شهد

نادية صابر:

صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر بأن موانئ الهيئة شهدت خلال شهر ديسمبر الماضى، تداول 551 ألف طن بضائع عامة بكمية وارد 331 ألف طن وصادر 220 ألف طن بضائع.

وشهد ميناء السويس تداول 10 آلاف طن بضائع وذلك من خلال استقبال الفان طن بضائع ومغادرة 8 آلاف طن بضائع بينما شهد ميناء سفاجا تداول 290 ألف طن بضائع من خلال استقبال 176 ألف طن ومغادرة 114 ألف طن بضائع.

وشهد ميناء نويبع تداول 37 ألف طن بضائع من خلال استقبال 9 آلاف طن ومغادرة 28 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 226% فى الصادر عن الوارد فيما شهد ميناء الزيتيات وصول 144 ألف طن بوتاجاز وغادر ميناء القصير 70 ألف طن فوسفات.