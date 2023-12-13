تداول 55 ألف طن بضائع و 896 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين “الحرية” و”دليلة” بينما تغادره السفينة “NORDSEINE” وعلي متنها 36500 طن فوسفات تصدير إلي سنغافورة والسفينتان “بوسيدون إكسبريس” و”أمل” بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين “أمل” و”بوسيدون إكسبريس” ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1620 طن بضائع و214 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين “أيله” و” آور”، كما شهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة الحرية2 وعلي متنها 600 سيارة بوزن 1200 طن قادمة من جدة .



وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 55000 طن بضائع عامة ومتنوعة 896 شاحنة و 720 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع ، 450 شاحنة و 710 سيارات فيما شملت حركة الصادرات 50500 طن بضائع ، 446 شاحنة و 10 سيارات، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1585 راكبا بموانيها .

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 وتم تداول 55000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 896 شاحنة و 720 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع ، 450 شاحنة و 710 سيارات فيما شملت حركة الصادرات 50500 طن بضائع ، 446 شاحنة و 10 سيارات .



