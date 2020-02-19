تداول 546 ألف طن بضائع في موانئ البحر الأحمر خلال يناير الماضى

سجلت حركة التجارة في موانئ البحر الأحمر تداول 546 ألف طن بضائع عامة بموانى الهيئة خلال يناير الماضى.

كما سجلت الواردات 290 ألف طن بينما سجلت الصادرات 256 ألف طن بضائع حيث شهد ميناء سفاجا تداول 415 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 4% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 245 ألف طن و صادر 170 ألف طن .

وشهد ميناء نويبع تداول 33 الف طن بكمية وارد 10 ألف طن و صادر 23 ألف طن بضائع ، فيما شهد ميناء السويس تداول 30 ألف طن بضائع بكمية وارد 10 آلاف طن وصادر 20 ألف طن بضائع وشهد ميناء الزيتيات وصول 25 ألف طن بروبلين بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 43 ألف طن فوسفات.

على جانب آخر ، تشهد موانئ البحر الأحمر الأربعاء تداول 535 شاحنة و56 سيارة حيث يستعد ميناء سفاجا أيضا لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 100 شاحنة و1 سيارة بينما تغادر العبارة امانة وعلى متنها 19 شاحنة و15 سيارة

فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة وادى العريش وعلى متنها 63 الف طن قمح روسى وثلاث سفن أخرى وهى أمانة، الحرية2، عزيز اكسبريس وعلى متنهم 112 شاحنة و21 سيارة وغادرت السفينة Cerma وعلى متنها 36 الف طن فوسفات متجهة الى اندونيسيا والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 102 شاحنة و4 سيارة.

كما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين أيلة وسينا وعلى متنهم 22 شاحنة وسيارة واحدة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين سينا وبريدج وعلى متنهم 6 شاحنة وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 39 شاحنة بينما تغادر ميناء الغردقة العبارة كوين نفرتيتى وعلى متنها 14 سيارة .