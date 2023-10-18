تداول 54 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 54000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 556 شاحنة و56 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 175 شاحنة و27 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 51500 طن بضائع، 381 شاحنة و29 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة KANG YAO وعلى متنها 45000 ألف طن فوسفات تصدير إلى الفلبين والعبارة أمل، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة أمل وغادر السفينتين الحرية ودليلة، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1600 طن بضائع و180 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى كوين نفرتيتى، آيلة وبريدج.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1085 راكبا.