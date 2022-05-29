تداول 5225 طن بضائع و 308 شاحنات بموانئ البحر الأحمر اليوم

شهدت موانيء البحر الأحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 5225 طن بضائع عامة متنوعة و 308 شاحنات و 32 سيارة ملاكي ووصول وسفر 6 سفن بإجمالي السفن المتراكية علي الأرصفة 19 سفينة .

وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 2131 طن بضائع عامة ومتنوعة و 87 شاحنة بينما بلغ إجمالي حركة الواردات تداول 3094 طن بضائع عامة ومتنوعة 221 شاحنة و 32 ملاكي .

و استقبل ميناء سفاجا السفينة AT27 جنسية بالو توكيل ميد شيبنج قادمة فارغة من العقبة لشحن فوسفات السفينة بوسيدن إكسبريس بعدد 62 شاحنة بحمولة 1272 طن بضائع عامة ومتنوعة و6 شاحنة فارغة , 7 سيارة ملاكي والسفينة أمل بإجمالي 86 شاحنة بحمولة 1487 طن بضائع عامة ومتنوعة و 22 شاحنة فارغة و 23 سيارة ملاكي.

واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء بإجمالي 15 شاحنة بحمولة 335 طن بضائع عامة ،30 شاحنة فارغة ، 2 ملاكي، فيما غادرته العبارة سيناء والعبارة بريدج بإجمالي 87 شاحنة بحمولة 2131 طن بضائع عامة ووصول وسفر 578 راكبا بموانيها.