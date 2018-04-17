نقل وملاحة

تداول 520 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر في مارس

نادية صابرقال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن موانئ الهيئة شهدت خلال شهر مارس الماضى تداول 520 ألف طن بضائع عامة بكمية وارد 271 ألف طن و صادر 249 ألف طن بضائع.وشهد ميناء السويس تداول 13 ألف طن بضائع، و ذلك من خلال استقبال 9 آلاف طن بضائع، و تصدير 4 آلاف طن بضائع. ب
5:10 م, الثلاثاء, 17 أبريل 18 5:10 م, الثلاثاء, 17 أبريل 18

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نادية صابر

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن موانئ الهيئة شهدت خلال شهر مارس الماضى تداول 520 ألف طن بضائع عامة بكمية وارد 271 ألف طن و صادر 249 ألف طن بضائع.

وشهد ميناء السويس تداول 13 ألف طن بضائع، و ذلك من خلال استقبال 9 آلاف طن بضائع، و تصدير 4 آلاف طن بضائع. 

بينما شهد ميناء سفاجا تداول 326 ألف طن بضائع، بنسبة زيادة 8 % عن الفترة المماثلة للعام الماضى من خلال استقبال 173 ألف طن و تصدير 153 ألف طن بضائع.

وفي السياق ذاته، شهد ميناء نويبع تداول 61 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 28 % عن الفترة المماثلة للعام الماضى من خلال استقبال 12 ألف طن بضائع و تصدير 49 ألف طن بضائع.

فيما شهد ميناء الزيتيات وصول 77 ألف طن بوتاجاز، وغادر ميناء القصير 43 ألف طن فوسفات.

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