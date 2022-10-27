تداول 52 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 52000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 739 شاحنة و 620 سيارة.

شملت حركة الواردات 6200 طن بضائع ، 407 شاحنات 599 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 45800 طن بضائع ، 332 شاحنة و21 سيارة .

استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة بوسيدون إكسبريس بينما تغادر السفينة Champion وعلى متنها 39 ألف طن فوسفات متجهة للهند والسفينتين الحرية2 ودليلة .

فيما استقبل الميناء أمس 3 سفن وهى القاهرة ، الحرية2 ودليلة، وغادرت السفينتان الرياض وبوسيدون اكسبريس.

كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينة سينا وغادرت السفينتين آيلة وسينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1352 راكبا بموانيها .