تداول 5190 طن بضائع عامة و265 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 5190 طن بضائع عامة متنوعة و265 شاحنة و435 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 6 سفن.

وبلغ إجمالي السفن المتراكية على الأرصفة 15 سفينة، ومن المنتظر دخول سفينتين اليوم.

بلغت حركة الصادرات تداول 3562 طن بضائع عامة ومتنوعة و137 شاحنة و13 سيارة بينما بلغت حركة الواردات تداول 1628 طن بضائع عامة ومتنوعة و128 شاحنة و440 ملاكي.

وفي هذا الصدد استقبل ميناء سفاجا السفينة “أمل” بعدد 80 شاحنة بحمولة 1545 طن بضائع عامة ومتنوعة و3 شاحنات ملاكي و17 شاحنة فارغة وتمت مغادرة السفينة بوسيدن إكسبريس بعدد 82 شاحنة بحمولة 2123 طن بضائع عامة ومتنوعة و 12 ملاكي .

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال 4 شاحنة بحمولة 83 طن بضائع عامة و27 شاحنة فارغة وشاحنة واحدة ملاكي وتصدير نحو 55 شاحنة بحمولة 1439 طن بضائع عامة وشاحنة ملاكي.

كما أستقبل ميناء السويس السفينة “بنياس2” قادمة من جدة بعدد 436 سيارة ملاكي وفي هذا السياق سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 560 راكب بموانيها.