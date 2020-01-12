تداول 514 شاحنة و327 سيارة بموانئ البحر الأحمر

تداولت موانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، 514 شاحنة بضائع و327 سيارة، وغادر ميناء سفاجا، أربع سفن وهى “الحرية 2، الجونة تريدر، عزيز إكسبريس، ضبا بريدج” وعلى متنهم 198 شاحنة و14 سيارة فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى أمانة، عزيز أكسبريس، بوسيدون أكسبريس، وعلى متنهم 188 شاحنة و23 سيارة وغادرت العبارة أمانة وعلى متنها سيارة واحدة.

كما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا، وعلى متنها 57 شاحنة فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية أخرى للسفينة سينا، وعلى متنها 71 شاحنة بينما أستقبل ميناء بورتوفيق السفينة برنسيس نبيهة وعلى متنها 289 سيارة.

يذكر أن هيئة البحر الأحمر تضم موانئ تجارية : السويس (بورتوفيق)، سفاجا، نويبع.

وتضم موانئ سياحية، وهى: الغردقة، شرم الشيخ، دهب، طابا، مرسى علم.

ويتبع لها موانئ تعدينية وهى: الحمراوين، القصير، أبو غصون، أبو زنيمة، أبو طرطور، رأس حجرية، سفاجا التعدينى.

كما تتضمن موانئ البترول : حوض البترول، رأس غارب، رأس سدر، مرسى بدران، وادي فيران، رأس شقير، جبل الزيت، شرق جبل الزيت.

وتضم موانئ الصيد: ميناء الأتكة، نقطة السخنة، نقطة سروح دهب، مرسى سفاجا، الغردقة، مرسى حلايب، مرسى شلاتين، مرسى . والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر هي إحدى هيئات وزارة النقل المصرية ، تأسست الهيئة طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 1987 لكى تكون الجهة المسؤولة عن إدارة الموانئ المصرية المطلة على البحر الأحمر.