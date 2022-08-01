تداول 5126 طن بضائع عامة متنوعة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 5126 طن بضائع عامة متنوعة و233 شاحنة و17 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 7 سفن.
وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 4626 طن بضائع عامة ومتنوعة، 200 شاحنة و9 سيارات، كما بلغ إجمالي حركة الواردات تداول 500 طن بضائع عامة ومتنوعة، 33 شاحنة، 8 ملاكي.
واستقبل ميناء نويبع العبارة إيلة والعبارة بريدج بإجمالي 22 شاحنة بحمولة 355 طن بضائع عامة ومتنوعة و145 طن بضائع عامة ترانزيت إلي ليبيا و8 ملاكي و11 شاحنة فارغة وتم مغادرة إيلة والعبارة بريدج بإجمالي 37 شاحنة بحمولة 525 طن بضائع عامة و4 ملاكي.
كما غادر ميناء سفاجا العبارة عمان بإجمالي 28 شاحنة بحمولة 681 طن بضائع عامة ومتنوعة و2 ملاكي والسفينة الحرية 2 بإجمالي 42 شاحنة بحمولة 1150 طن بضائع عامة ومتنوعة و3 ملاكي والسفينة أمل بإجمالي 93 شاحنة بحمولة 2270 طن بضائع عامة ووصول وسفر 1019 راكب بموانيها.