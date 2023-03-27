تداول 51 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر تداول 51000 طن بضائع، حيث شهدت موانئ الهيئة نشاطا في

ة من خلال تسجيل 18 حركة ملاحية.

وبلغ وإجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 51000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 960 شاحنة و400 سيارة.

وشملت حركة الواردات 35500 طن بضائع، 427 شاحنة و390 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 15500 طن بضائع، 533 شاحنة و10 سيارات.

وصول 32 ألف طن ألومنيوم لميناء سفاجا البحري اليوم

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة “WESTERN FEDORA” وعلي متنها 32 ألف طن ألومنيوم قادمة من استراليا وثلاث سفن أخرى وهى دليلة، الحرية وعمان بينما تغادر السفينتين الحرية2 وبوسيدون إكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل وغادرت ثلاث سفن وهى الحرية، دليلة وعمان.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 4200 طن بضائع و325 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى سينا، بريدج وإيلة بينما تغادر السفينتان إيلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث وهي سينا، بريدج، إيلة، واستقبل ميناء السويس السفينة LILY OF SEA وعلي متنها 340 سيارة بوزن 685 طن قادمة من جدة.