تداول 50 ألف طن و607 شاحنات بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 50000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 603 شاحنة و155 سيارة ووصول وسفر 1300 راكب بموانيها.

وشملت حركة الواردات 37000 طن بضائع، 294 شاحنة و109 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع، 313 شاحنة و46 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون إكسبريس بينما تغادر السفينة دليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة OAK HARBOUR وعلى متنها 32 ألف طن المونيوم قادمة من السعودية والعبارة امل وغادر السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس ، كما تم تداول 1825 طن بضائع و 160 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى ايلة، سينا وبريدج .

تصدير 6000 طن دقيق عبر ميناء بورتوفيق

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة NOURAY قادمة فارغة من بورسودان ومغادرة السفينة لوتس وعلي متنها 6000 طن دقيق متجهة الي بورسودان.