تداول 4969 طن بضائع عامة متنوعة و 237 شاحنة بموانيء البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 4969 طن بضائع عامة متنوعة و 237 شاحنة و 65 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 7 سفن.

وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 2874 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 117 شاحنة ، 57 سيارة .كما بلغ إجمالي حركة الواردات تداول 2095 طن بضائع عامة ومتنوعة، 120 شاحنة ، 8 ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة أمل بإجمالي 92 شاحنة بحمولة 1970 طن بضائع عامة ومتنوعة و 4 ملاكي والعبارة القاهرة بعدد 1 ملاكي كما تمت مغادرة السفينة الحرية 2 بإجمالي 81 شاحنة بحمولة 2038 طن بضائع عامة ومتنوعة و 1 ملاكي والعبارة عمان باجمالي 28 شاحنة بحمولة 625 طن بضائع عامة ومتنوعة و 13 ملاكي واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء بإجمالي 20 شاحنة بحمولة 125 طن بضائع عامة و 3 ملاكي و 8 شاحنة فارغة وتمت مغادرة العبارة سيناء بإجمالي 8 شاحنات بحمولة 211 طن بضائع عامة و 3 ملاكي .

كما غادر ميناء السويس السفينة الحسين متجهة إلي جدة بعدد 40 سيارة ملاكي وسجلت وصول وسفر 2002 راكب بموانئها.