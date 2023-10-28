تداول 490 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر خلال سبتمبر الماضي

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تداول 490 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال سبتمبر الماضي وحققت الصادرات وحدها تداول 335 ألف طن بنسبة زيادة 117% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 155 ألف طن في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الاقتصاد الوطني وحرص الحكومة المصرية على دعم الصادرات المصرية وتعليمات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع.

وشهد ميناء سفاجا تداول 315 ألف طن بضائع بكمية صادر 188 ألف بنسبة زيادة 22% عن الواردات التي سجلت 127 ألف طن، كما شهد ميناء نويبع تداول 67 ألف بكمية صادر 49 ألف بنسبة زيادة 172% عن الواردات التي سجلت 18 الف طن.

وشهد ميناء السويس تداول 32 ألف طن بضائع بكمية صادر 22 ألف بنسبة زيادة 120% عن الواردات التي سجلت 10 آلاف طن، فيما تم تصدير 76 ألف طن فوسفات من ميناء ابوالغصون والحمراوين.

ووجه اللواء أ ح مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم جميع الخدمات للسفن المتراكية على الأرصفة والعمل على زيادة معدلات التداول وتقديم كل التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي وضرورة توفير معدات حديثة لعمليات الشحن والتفريغ وعمالة مدربة لتقليل الزمن المستغرق فى ذلك للوصول لمعدلات التداول العالمية لإنهاء اجراءات الشاحنات.