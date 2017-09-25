تداول 48 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

متابعات:أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء يوجد به 48 سفينة بالمخطافين الخارجي والداخلي.وأشار في بيان الإثنين، أن الأرصفة استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة، بينما غادر الميناء 4 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بال

متابعات:

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء يوجد به 48 سفينة بالمخطافين الخارجي والداخلي.





وأشار في بيان الإثنين، أن الأرصفة استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة، بينما غادر الميناء 4 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة، بالإضافة إلى 25 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول .

كما غادر الميناء في العاشرة مساء أمس القطار رقم 2471، وفي الواحدة والنصف صباح اليوم القطار رقم 2444 بحمولة إجمالية 2598 طن قمح، في حين غادر عدد 53 سيارة بحمولة 2901 طن قمح، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 168564 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 51961 طنا.

هذا وقد شملت حركة الصادر من الميناء 1000 طن يوريا و7200 طن فوسفات و4100 طن رمل زجاجي وإعادة تصدير 3500 طن ذرة .