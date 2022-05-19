تداول 4612 طن بضائع عامة ومتنوعة و227 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانيء البحر الاحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 4612طن بضائع عامة متنوعة و 227 شاحنة و 8 سيارات ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 5 سفن.

حيث بلغ اجمالي السفن المتراكية علي الأرصفة 17 سفن، ومن المنتظر دخول ثلاث سفن اليوم.

وبلغت حركة الصادرات تداول 3519 طن بضائع عامة ومتنوعة و 156شاحنة و 4 ملاكي، بينما بلغت حركة الواردات تداول 1093 طن بضائع عامة ومتنوعة و 71شاحنة و 4 ملاكي.

وغادر ميناء سفاجا السفينة امل بعدد 86 شاحنة بحمولة 2169 طن بضائع عامة ومتنوعة و 11 شاحنة فارغة وثلاث شاحنات ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال 44 شاحنة بحمولة 882 طن بضائع عامة و 211 طن ترانزيت إلى ليبيا و 27 شاحنة فارغة و ٤ ملاكي وتصدير 59 شاحنة بحمولة 1350 طن بضائع عامة و شاحنة ملاكي.

وسجلت موانىء الهيئة وصول وسفر 1042راكبا بموانيها.