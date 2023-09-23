تداول 460 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر خلال شهر أغسطس

أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر تحقيق تداول مقداره 460 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر اغسطس الماضى، حيث سجلت الصادرات 303 آلاف طن بضائع بنسبة زيادة 93% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 157 ألف طن، كما حققت الصادرات نسبة زيادة 34% عن الفترة المثيلة للعام الماضي ( 2022 ) فيما سجلت الواردات انخفاض بنسبة 48% عن الفترة المثيلة للعام الماضي ( 2022 ) وتركزت الزيادة بثلاثة موانئ وهى السويس، نويبع والحمراوين.



وشهد ميناء سفاجا تداول 294 ألف طن بضائع بكمية وارد 133 ألف طن وصادر 161 ألف طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 60 ألف طن بنسبة زيادة 32% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 19 ألف طن وصادر 41 ألف طن بضائع ، فيما شهد ميناء السويس تداول 33 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 168% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بكمية وارد 5 آلاف طن وصادر 28 الف طن بضائع وشهد ميناء الحمراوين تصدير 73 ألف طن فوسفات.



ووجه اللواء أ ح مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الأرصفة، مشيرا إلى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتى نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التى تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية وكذا أعمال التطوير التى تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وإنشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانى بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية.