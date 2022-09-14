تداول 46 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 46000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 823 شاحنة و447 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع ، 455 شاحنة و410 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 40000 طن بضائع ، 368 شاحنة و 37 سيارة .



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة Pan Regina وعلى متنها 30 ألف طن فوسفات متجهة للهند والسفينة امل.

فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة امل وغادرت السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس ، كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين سينا وبريدج فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وبريدج وصول وسفر 1361 راكب بموانيها .