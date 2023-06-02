تداول 46 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 46000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 747 شاحنة و93 سيارة، ووصول وسفر 3500 راكب بموانيها.

وشملت حركة الواردات 36500 طن بضائع ، 344 شاحنة و82 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع، 403 شاحنات و11 سيارة.

ويستعدّ ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال السفينة AMIDALA، وعلى متنها 31500 طن ألومنيوم قادمة من أستراليا، والسفينتين أمل والقاهرة،

بينما تغادر ثلاث سفن هي: بوسيدون إكسبريس، والحرية1، والقاهرة، فيما استقبل الميناء، بالأمس، السفينتين بوسيدون إكسبريس، والحرية 2، وغادرت السفينتان أمل والقاهرة.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 2600 طن بضائع، و260 شاحنة، حيث يشهد الميناء، اليوم، رحلات مكوكية (وصول وسفر)، لثلاث سفن هى سينا وأيلة وبريدج.