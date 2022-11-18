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تداول 46 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

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تصدير 31 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

تداول 46 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
نادية سلام

نادية سلام

4:21 م, الجمعة, 18 نوفمبر 22

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغت 12 سفينة وتم تداول 46000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 780 شاحنة و 83 سيارة.

شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 380 شاحنة 43 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 41000 طن بضائع ، 400 شاحنة و 40 سيارة .
واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين دليلة والحرية ٢ وغادرت السفينة بوسيدون إكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون إكسبريس وغادرت السفينتين دليلة والحرية ٢ والسفينة PROPEL PROGRESS وعلى متنها 31000 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند والسفينة VENTURE DYLAN فارغة متجهة إلى المغرب .
كما تم تداول 2500 طن بضائع عامة ومتنوعة و240 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث سينا وبريدج وايلة، مسجلة وصول وسفر 1200 راكب بموانيها.

نادية سلام

نادية سلام

4:21 م, الجمعة, 18 نوفمبر 22