تداول 46 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغت 12 سفينة وتم تداول 46000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 780 شاحنة و 83 سيارة.

شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 380 شاحنة 43 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 41000 طن بضائع ، 400 شاحنة و 40 سيارة .

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين دليلة والحرية ٢ وغادرت السفينة بوسيدون إكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون إكسبريس وغادرت السفينتين دليلة والحرية ٢ والسفينة PROPEL PROGRESS وعلى متنها 31000 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند والسفينة VENTURE DYLAN فارغة متجهة إلى المغرب .

كما تم تداول 2500 طن بضائع عامة ومتنوعة و240 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث سينا وبريدج وايلة، مسجلة وصول وسفر 1200 راكب بموانيها.