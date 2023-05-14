تداول 45 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن

بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 45000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 728 شاحنة و 45 سيارة

و شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع ، 354 شاحنة و24 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 40500 طن بضائع ، 374 شاحنة و 21 سيارة .

تصدير33500 طن فوسفات عبر ميناء سفاجا الي الهند

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة ZAIN قادمة من العقبة فارغة لشحن فوسفات ومغادرة السفينة YARA – J علي متنها 33500 طن فوسفات تصدير الي الهند والعبارة امل>

فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2400 طن بضائع و 335 شاحنة حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول / سفر ) للسفن الثلاث وهي ايلة ، سينا وبريدج.ووصول وسفر 1400 راكب بموانيها .