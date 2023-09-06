تداول 44 ألف طن بضائع و658 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 44000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 658 شاحنة و159 سيارة، حيث سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1465 راكبا.

وشملت حركة الواردات 36500 طن بضائع ، 351 شاحنة و100 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع ، 59 شاحنة و59 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة PATAGOINA وعلى متنها 32 ألف طن ألمونيوم قادمة من أستراليا والسفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس، بينما تغادر العبارة أمل ، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة أمل وغادر السفينتان الحرية2 وبوسيدون اكسبريس ، كما تم تداول 2875 طن بضائع و225 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى آيلة، سينا وبريدج.

