Loading...

تداول 44 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

Loading...

وصول 28500 طن المونيوم لميناء سفاجا

تداول 44 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
نادية سلام

نادية سلام

1:19 م, الأثنين, 28 نوفمبر 22

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغت 14 سفينة وتم تداول 44000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 832 شاحنة و 92 سيارة حيث شملت حركة الواردات 34000 طن بضائع 366 شاحنة و 62 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع ، 466 شاحنة و 30 سيارة .


و استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين الحرية2 و دليلة وغادرت السفينتين الحرية1 وبوسيدون ، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة AMITY وعلى متنها 28500 طن المونيوم قادمة من السعودية والسفينة بوسيدون اكسبريس ،وغادرت السفينتين الحرية2 و دليلة .

كما تم تداول 2000 طن بضائع عامة ومتنوعة 177 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا ومغادرة السفينتين بريدج وايلة ،فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا، لاسيما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1400 راكب بموانيها .

نادية سلام

نادية سلام

1:19 م, الأثنين, 28 نوفمبر 22