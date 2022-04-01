شهدت موانئ البحر الأحمر نشاطاً ملحوظاً في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 43690 وصول ومغادرة 10 سفن

سجلت الهيئة بموانيها وصول 5 سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 5 سفن بضائع عامة ومتنوعة، وترسو على الأرصفة 13 سفن ومن المنتظر دخول سفيتنن.

وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

شملت حركة الصادرات تداول 43207 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و 255٢٥٥ شاحنة و 8 شاحنات ملاكي .

كما شملت حركة الواردات تداول 483 طن بضائع عامة ومتنوعة 273 شاحنة و 174 ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة امل بحمولة 71 شاحنة و 15 شاحنه ملاكي والسفينة بوسيدن بحمولة 81 شاحنة و 30 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 61 شاحنة وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 118 شاحنة والسفينة امل بحمولة 87 شاحنة و7 ملاكي والسفينة INCE DACFIC بحمولة 42000 طن فوسفات تصدير إلى الهند.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء وعمان حيث تم استقبال 60 شاحنة بحمولة 425 طن بضائع عامة و 58 طن ترانزيت الي ليبيا و 101 ملاكي وتصدير 50 شاحنة بحمولة 1207 أطنان بضائع عامة وشاحنة ملاكي .