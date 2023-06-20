تداول 43 ألف طن بضائع متنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 43000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 540 شاحنة و140 سيارة ، وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 331 شاحنة و133سيارة .

وشملت حركة الصادرات 39000 طن بضائع ، 209 شاحنات و7 سيارات، ووصول وسفر 1597 راكبا بموانيها .



وتغادر ميناء سفاجا اليوم السفينة Cano وعلى متنها 33 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند والسفينتين الحرية 2 وامل ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس .

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1400 طن بضائع و149 شاحنة إذ يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة ، بينما تغادر ميناء بورتوفيق السفينتين درة و Sea wave1 متجهين إلى جدة .

