تداول 43 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 43000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 690 شاحنة و 107 سيارة حيث شملت حركة الواردات 36000 طن بضائع ، 386 شاحنة 57 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 304 شاحنة و50 سيارة .

وأستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة TEAM FOCUS وعلى متنها 30 الف طن المونيوم قادمة من استراليا والسفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس ومغادرة السفينة امل بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة امل بينما غادر السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس ، كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين عمان وسينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وعمان ، وصول وسفر 1150 راكب بموانيها .