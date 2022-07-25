تداول 4260 طن بضائع عامة و 187 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 4260 طن بضائع عامة متنوعة و 187 شاحنة و 56 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 4 سفن.

وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 4041 طن بضائع عامة ومتنوعة 168 شاحنة و 46 سيارة كما بلغ إجمالي حركة الواردات تداول 219 طن بضائع عامة ومتنوعة، و19 شاحنة و 10 ملاكي.

وغادر ميناء سفاجا السفينة أمل بإجمالي 101 شاحنة بحمولة 2401 طن بضائع عامة ومتنوعة و 3 ملاكي والعبارة عمان بإجمالي 29 شاحنة بحمولة 631 طن بضائع عامة ومتنوعة و 37 ملاكي، واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء بإجمالي 10 شاحنات بحمولة 191 طن بضائع عامة و 28 طن بضائع عامة ترانزيت إلي ليبيا و 10 ملاكي و 9 شاحنات فارغة وتمت مغادرة العبارة سيناء باجمالي 38 شاحنة بحمولة 1009 أطنان بضائع عامة و 6 ملاكي،وصول وسفر 1070 راكب بموانئها.