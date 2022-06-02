تداول 42444 طن بضائع و330 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية نشاطا ملحوظا في الحركة الملاحية فتم تداول 42444 طن بضائع عامة متنوعة و 330 شاحنة و 124 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 10 سفن.

وبلغ إجمالي حركة الصادرات 30224 طن بضائع عامة ومتنوعة 171 شاحنة و55 سيارة بينما بلغ اجمالي حركة الواردات تداول 12220 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 159 شاحنة ، 69 ملاكي .

واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبيرس بإجمالي 68 شاحنة بحمولة 1357 طن بضائع عامة ومتنوعة 38 ملاكي ، 9 شاحنات فارغة.. والسفينة الحرية بإجمالي 32 شاحنة بحمولة 750 طن بضائع عامة ومتنوعة و6 شاحنات فارغة.

كما تم مغادرة السفينة AT 27 وتصدير 26000 طن فوسفات الي باكستان والسفينة “أمل” بإجمالي 100 شاحنة بحمولة 2440 طن بضائع عامة ومتنوعة 9 ملاكي .

واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء بإجمالي 3 شاحنات بحمولة 63 طن بضائع عامة 41 شاحنة فارغة، 6 ملاكي ومغادرة العبارة سيناء والعبارة بريدج باجمالي 71 شاحنة بحمولة 1784 طن بضائع عامة ، 1 ملاكي.

واستقبل ميناء الغردقة العبارة القاهرة بعدد 25 سيارة ملاكي وتم مغادرة العبارة القاهرة بعدد 45 سيارة ملاكي.

واستقبل ميناء السويس السفينة ADRIATIC GAS قادمة من الإمارات بحمولة 10050 طن مادة البروبلين ووصول وسفر 1910 ركاب بموانيها.