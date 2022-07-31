تداول 4244 طن بضائع بموانئ البحر الأحمر اليوم

شهدت موانئ البحر الأحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 4244 طن بضائع عامة متنوعة و 223 شاحنة و 103 سيارات ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 8 سفن .

وبلغ إجمالي حركة الصادرات 677 طن بضائع عامة ومتنوعة و 43 شاحنة و 40 سيارة ، كما بلغ إجمالي حركة الواردات 3567 طن بضائع عامة ومتنوعة، و 180 شاحنة ، و 63 ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس باجمالي 89 شاحنة بحمولة 1886 طن بضائع عامة ومتنوعة و 30 ملاكي و السفينة الحرية 2 باجمالي 46 شاحنة بحمولة 1160 طن بضائع عامة ومتنوعة و 19 ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع العبارة ايلة والعبارة بريدج باجمالي 28 شاحنة بحمولة 208 طن بضائع عامة ومتنوعة و 313 طن بضائع عامة ترانزيت إلي ليبيا و 14 ملاكي و 17 شاحنة فارغة وتم مغادرة ايلة والعبارة بريدج بإجمالي 43 شاحنة بحمولة 677 طن بضائع عامة و 10 ملاكي.

كما غادر ميناء السويس السفينة “SEA WAVE” متجهة إلي جدة بعدد 30 سيارة ملاكي والسفينة النوي إكسبريس فارغة متجهة إلي جدة ،ووصول وسفر 605 ركاب بموانيها.