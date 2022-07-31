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تداول 4244 طن بضائع بموانئ البحر الأحمر اليوم

اجمالي حركة الصادرات تداول 677 طن بضائع عامة

تداول 4244 طن بضائع بموانئ البحر الأحمر اليوم
نادية سلام

نادية سلام

12:01 م, الأحد, 31 يوليو 22

شهدت موانئ البحر الأحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 4244 طن بضائع عامة متنوعة و 223 شاحنة و 103 سيارات ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 8 سفن .

وبلغ إجمالي حركة الصادرات 677 طن بضائع عامة ومتنوعة و 43 شاحنة و 40 سيارة ، كما بلغ إجمالي حركة الواردات 3567 طن بضائع عامة ومتنوعة، و 180 شاحنة ، و 63 ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس باجمالي 89 شاحنة بحمولة 1886 طن بضائع عامة ومتنوعة و 30 ملاكي و السفينة الحرية 2 باجمالي 46 شاحنة بحمولة 1160 طن بضائع عامة ومتنوعة و 19 ملاكي.

 كما استقبل ميناء نويبع العبارة ايلة والعبارة بريدج باجمالي 28 شاحنة بحمولة 208 طن بضائع عامة ومتنوعة و 313 طن بضائع عامة ترانزيت إلي ليبيا و 14 ملاكي و 17 شاحنة فارغة وتم مغادرة ايلة والعبارة بريدج بإجمالي 43 شاحنة بحمولة 677 طن بضائع عامة و 10 ملاكي.

كما غادر ميناء السويس السفينة “SEA WAVE” متجهة إلي جدة بعدد 30 سيارة ملاكي والسفينة النوي إكسبريس فارغة متجهة إلي جدة ،ووصول وسفر 605 ركاب بموانيها.

نادية سلام

نادية سلام

12:01 م, الأحد, 31 يوليو 22