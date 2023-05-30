تداول 42 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي

أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 11 سفينة وتم تداول 42000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و652 شاحنة و440 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع ، 314 شاحنة و429 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 36500 طن بضائع ، 338 شاحنة و 11 سيارة ، وصول وسفر 2300 راكب بموانيها .

تصدير 30 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا للهند

ويغادر ميناء سفاجا اليوم السفينة MPLE BREEZE وعلي متنها 30000 طن فوسفات تصدير إلى الهند والسفينتين أمل والقاهرة، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي أمل، بوسيدون اكسبريس والقاهرة فيما غادرت السفينتان بوسيدون اكسبريس و الحرية2.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1300 طن بضائع و200 شاحنة حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول / سفر ) لثلاث سفن وهي ايلة ، سينا وبريدج.

وصول 390 سيارة لميناء بورتوفيق

كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة SEA WAVE1 وعلى متنها 390 سيارة بحمولة 780 طن قادمة من جدة .