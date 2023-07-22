تداول 42 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 42000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 526 شاحنة و 130 سيارة ووصول وسفر 2000 راكب بموانيها .

وشملت حركة الواردات 37000 طن بضائع ، 308 شاحنات و 122 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع ، 218 شاحنة و 8 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة “OSEAN CROWN” وعلى متنها 31500 طن ألومنيوم قادمة من أستراليا والسفينتين بوسيدون إكسبريس والحرية فيما استقبل الميناء أمس العبارتين “أمل” و”القاهرة” وغادرت السفينتان بوسيدون اكسبريس و الحرية2 ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1000 طن بضائع و 110 شاحنات حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا .

