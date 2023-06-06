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تداول 42 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

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ووصول وسفر 1860 راكب

تداول 42 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
نادية سلام

نادية سلام

11:43 ص, الثلاثاء, 6 يونيو 23

أعلن المركز الإعلامي ل

هيئة موانئ البحر الأحمر
أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 42000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 643 شاحنة و 47 سيارة ووصول وسفر 1860 راكب بموانيها.

و شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع ، 284 شاحنة و28 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 38500 طن بضائع ، 359 شاحنة و 19 سيارة .

تصدير 31 الف  طن فوسفات إلي الهند

 يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة أربع سفن وهي السفينة  SN HARMONY وعلي متنها 31000 طن فوسفات متجهة الي الهند ، AMIDALA  ، امل والقاهرة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس و امل وغادر السفينتين الحرية2 و بوسيدون اكسيريس .

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1060 طن بضائع و 165 شاحنة حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا فيما شهد  الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول / سفر ) لثلاث سفن وهي  ايلة ، سينا وبريدج. كما يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة النوي اكسبريس متجهة الي جدة .

نادية سلام

نادية سلام

11:43 ص, الثلاثاء, 6 يونيو 23