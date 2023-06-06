تداول 42 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي ل

أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 42000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 643 شاحنة و 47 سيارة ووصول وسفر 1860 راكب بموانيها.

و شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع ، 284 شاحنة و28 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 38500 طن بضائع ، 359 شاحنة و 19 سيارة .

تصدير 31 الف طن فوسفات إلي الهند

يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة أربع سفن وهي السفينة SN HARMONY وعلي متنها 31000 طن فوسفات متجهة الي الهند ، AMIDALA ، امل والقاهرة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس و امل وغادر السفينتين الحرية2 و بوسيدون اكسيريس .

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1060 طن بضائع و 165 شاحنة حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول / سفر ) لثلاث سفن وهي ايلة ، سينا وبريدج. كما يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة النوي اكسبريس متجهة الي جدة .