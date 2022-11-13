تداول 40 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة في موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن ميناء سفاجا استقبل اليوم الأحد السفينة VENTURE DYLAN وعلى متنها 32 ألف طن ألومنيوم قادمة من أستراليا ليصل إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة.

وتم تداول 40000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و411 شاحنة و36 سيارة حيث شملت حركة الواردات 34000 طن بضائع، و188 شاحنة و17 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، و223 شاحنة و19 سيارة.

وغادرت السفينتين الحرية2 و دليلة بينما استقبل الميناء بالأمس بوسيدون اكسبريس ، كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر )للسفينة سينا بالإضافة إلى وصول وسفر 695 راكبا بموانيها .